Emirates compte recruter 6 000 personnes sur six mois

Le groupe Emirates a annoncé qu'il allait avoir besoin de davantage de personnel pour soutenir la reprise de son activité.



Il avait déjà lancé une campagne en septembre pour recruter 3 000 membres du personnel navigant et 500 membres du personnel au sol à Dubaï.



Il estime avoir désormais besoin de 700 employés au sol supplémentaires (pour des postes à Dubaï et dans le monde), 600 pilotes et 1 200 ingénieurs et techniciens de maintenance.



Emirates indique que 90% de son réseau a désormais été restauré et que ses capacités globales devraient retrouver 70% de leur niveau pré-crise d'ici la fin de l'année. Tous les 777 sont actuellement en service et les A380 reprennent de l'importance au fur et à mesure des semaines - une cinquantaine d'entre eux devraient être opérationnels en décembre.



