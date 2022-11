Emirates a décidé d'augmenter encore ses capacités de transport de fret et a passé une commande auprès de Boeing pour cinq 777F.



Ils ont une valeur de 1,7 milliard de dollars, selon les prix au catalogue, et doivent être livrés en 2024 (deux appareils) et 2025 (les trois autres) à la filiale Emirates SkyCargo.



Ces appareils doivent lui permettre de répondre à la demande prévue à court et long terme pour les services cargo.



Emirates exploite déjà onze 777F, dont deux avaient été commandés en novembre dernier et ont été livrés cette année. Elle prévoit également de convertir dix 777-300ER en avions cargo à partir de 2023.



(Image © Boeing)