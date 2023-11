Emirates a effectué un vol avec un A380 partiellement alimenté par du carburant d'aviation durable

Emirates annonce avoir effectué un vol en A380 de démonstration avec l'un de ses quatre moteurs alimenté à 100% par du carburant d'aviation durable, une première mondiale pour le Super Jumbo selon la compagnie.



Ce vol spécial était mené en collaboration avec Airbus, Engine Alliance, Pratt & Whitney, ENOC, Neste et Virent. L'appareil était équipé de moteurs GP7200 et disposait de quatre tonnes de SAF. Emirates annonce que l'APU PW980 de Pratt & Whiney Canada était également alimenté par du SAF. Le SAF utilisé était un mélange de HEFA-SPK (esters et acide gras hydrotraités à la paraffine synthétique) produit par Neste et de HDO-SAK (kérosène aromatique synthétique hydro désoxygéné) produit par Virent.



Emirates précise que des essais avaient été réalisés une semaine plus tôt sur un GP7200 d'Engine Alliance avec 100 % de SAF afin de valider sa capacité à fonctionner sans affecter ses performances ni nécessiter de modifications.



La compagnie aérienne de Dubaï a récemment élargi son partenariat avec Neste pour la fourniture de plus de 11 millions de litres de SAF en 2024 et 2025 pour les vols effectués au départ des aéroports d'Amsterdam Schiphol et de Singapour Changi. Les vols Emirates emportent également du SAF depuis la Norvège et la France.



(Photo © Emirates)