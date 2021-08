Embraer et Kenya Airways s'associent pour l'avenir de la mobilité aérienne urbaine

La startup Eve Urban Air Mobility Solutions (Eve), fondée en 2020 par Embraer, a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec Fahari Aviation, une filiale à 100% de la compagnie aérienne Kenya Airways spécialisée dans les systèmes d'aéronefs sans pilote (UAS).



En vertu de cet accord, les deux sociétés visent à développer des modèles opérationnels pour une large accessibilité de la mobilité aérienne urbaine (UAM). Eve soutiendra notamment Fahari Aviation dans l'établissement de son réseau UAM et collaborera sur les procédures requises de gestion du trafic aérien urbain (UATM) et l'environnement d'exploitation UAM.



Ce partenariat établira par ailleurs la cocréation d'une base de concepts et de procédures pour mettre à l'échelle en toute sécurité les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) dont Eve se positionne comme l'un des pionniers.



(Image © Embraer)