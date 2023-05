Embraer et Azorra vont fournir 8 Embraer E2 à Royal Jordanian

Embraer et le loueur Azorra ont annoncé un nouvel accord avec Royal Jordanian Airlines (RJ) portant sur huit appareils, soit quatre E190-E2 et quatre E195-E2, pour une valeur de 635 millions de dollars au prix catalogue.



Six avions - quatre E190-E2 et deux E195-E2 - proviennent du carnet de commandes existant d'Azorra auprès Embraer. Deux autres E195-E2 font l'objet de nouvelles commandes directes auprès de l'avionneur brésilien.



Leur livraison débutera au quatrième trimestre 2023.



Les E195-E2 de RJ seront configurés avec douze sièges en classe affaires et 108 en classe économie. Le modèle E190-E2 aura la même configuration en classe affaires et 80 sièges en classe économie.



Pour rappel, RJ exploite des Embraer depuis quinze ans. Elle compte actuellement deux E175 et deux E195.



(Image © Embraer)