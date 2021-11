ÉireComposites signe un contrat important avec Spirit AeroSystems

La société irlandaise ÉireComposites, spécialisée dans la fabrication d'éléments en fibre de carbone, annonce avoir remporté un nouveau contrat de plusieurs millions d'euros avec Spirit AeroSystems pour lui fournir des composants structurels à destination d'avions commerciaux et de jets d'affaires.



ÉireComposites précise que ce nouveau contrat va permettre la création de 40 nouveaux emplois au cours des 3 prochaines années, tout en sécurisant 60 emplois existants. Les nouveaux postes créés seront une combinaison d'emplois d'ingénierie, de qualité et de fabrication de haute technologie.



La société irlandaise fournit déjà des pièces de structures composites à Airbus et à Bombardier.