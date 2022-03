EgyptAir réalise une grande visite pour un 777 d'Iraqi Airways

EgyptAir Maintenance & Engineering (EGME) a réalisé avec succès une D-Check sur l'unique Boeing 777-200LR d'Iraqi Airways dans ses installations de maintenance du Caire. L'appareil (LN 1006, un avion initialement destiné à Air Austral) est retourné à Bagdad le 11 mars et a depuis lors été remis en service, notamment sur la desserte d'Istanbul.



Dans un communiqué publié le 15 mars, la société MRO indique que cette intervention s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération technique existant entre le groupe EgyptAir et le la compagnie porte-drapeau irakienne.



À terme, elle entend élargir ses services à un plus grand nombre d'appareils immatriculés en Irak (on pense par exemple aux A220 livrés à Iraqi Airways au début de l'année).



Certifiée par l'Agence européenne de sécurité aérienne (EASA), EGME continue de développer son portefeuille client dans le cadre de ses stratégies de relance post-pandémie. Quelques jours auparavant, EgyptAir Maintenance & Engineering avait annoncé l'ouverture d'une station de maintenance en ligne à l'aéroport d'Accra, au Ghana, au profit de la flotte de sa compagnie mère, mais également pour les opérations de Qatar Airways sur place.



(Photo © EgyptAir Maintenance & Engineering)