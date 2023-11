Egyptair acquiert dix Airbus A350

(Dubai Airshow 2023) Egyptair a choisi de faire reposer sa flotte long-courrier sur l'A350. La compagnie a conclu un accord avec Airbus pour acquérir dix A350-900.



Les appareils figurent déjà au carnet de commandes de l'avionneur, mais leur acheteur n'avait pas encore été identifié. Les livraisons sont programmées entre 2025 et 2027.



Ils permettront à la compagnie d'étendre son réseau et d'augmenter ses capacités face à la demande, tout en modernisant sa flotte.



Son activité long-courrier s'appuie aujourd'hui sur l'A330 et les Boeing 777 et 787.



Le PDG de la compagnie aérienne égyptienne, Yehia Zakaria, a bien précisé que ces nouveaux A350 ne viendraient pas prendre la relève de ces A330. D'autres commandes d'avions commerciaux pourraient être d'actualité à partir de 2028.



(Image © Airbus)