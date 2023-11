Egyptair acquiert 18 Boeing 737-8 auprès d'Air Lease

(Dubai Airshow 2023) Air Lease a annoncé qu'Egyptair avait décidé de louer dix-huit Boeing 737-8, dans le cadre de contrats de leasing à long terme. C'est la première fois que la compagnie fait appel à la société de leasing et qu'elle envisage de louer le 737 MAX 8.



Les appareils devraient être livrés en 2025 et 2026. Ils ne feront pas l'objet d'une nouvelle commande d'Air Lease auprès de Boeing et seront donc prélevés sur le carnet de commande déjà existant de la société.



Ils remplaceront les plus anciens 737-800 de la compagnie (photo). Elle en exploite actuellement 27, dont une vingtaine dépasse les onze ans de service.



(Image © ALC)