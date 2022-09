EasyJet s'essaie à Beauvais

L'aéroport de Beauvais a annoncé qu'il allait abriter des opérations d'easyJet à partir du 1er novembre.



La compagnie britannique, qui atterrira pour la première fois à l'aéroport picard, le reliera à Lisbonne trois fois par semaine durant la saison hiver.



Bertrand Godinot, directeur pour la France de la low-cost, explique que le lancement de cette ligne a été « rendu possible par l'obtention de créneaux plus tôt cet été à Lisbonne ».



Fief de Ryanair et Wizz Air, Beauvais devient ainsi le 23e aéroport français que va desservir la compagnie.



(Photo © easyJet)