easyJet a célébré la livraison de son 400e Airbus, dans les installations de l'avionneur à Hambourg-Finkenwerder. Il s'agit d'un A321neo, qui porte une livrée spéciale avec le numéro 400 formé par des avions miniatures.



L'appareil a par la suite rejoint le site de maintenance de la low-cost à Berlin pour être préparé à son entrée en service commercial.



easyJet souligne qu'elle a intégré en moyenne une vingtaine d'appareils par an depuis sa création en 2003. Le groupe compte plus de 330 appareils en service aujourd'hui.

Elle précise également que cette livraison symbolique coïncide avec l'anniversaire des vingt ans de sa présence en Allemagne.



L'A321neo a été livré avec les solutions DPO (optimisation du profil de descente) et CDA (approche en descente continue), qu'easyJet déploie en ce moment sur sa flotte pour améliorer son efficacité opérationnelle.



(Photo © easyJet)