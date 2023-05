easyJet ouvre les candidatures pour l'édition 2023 de son programme de formation de pilotes

easyJet a ouvert les candidatures pour son programme de formation de pilotes, Génération easyJet. La low-cost britannique compte recruter deux cents aspirants pilotes dans la promotion 2023 et les former pour les intégrer.



Le programme de formation a une durée de deux ans et débutera en décembre 2023. Il est pris en charge par la compagnie et la société CAE (à Oxford, Milan, Bruxelles ou Madrid pour la formation au sol, puis à Phoenix pour la formation en vol). A l'issue de la formation, les diplômés débuteront leur carrière comme copilotes au sein de la low-cost.



easyJet rappelle qu'elle compte former et recruter un millier de nouveaux pilotes d'ici 2027.



Elle insiste également sur les actions qu'elle mène pour améliorer la diversité dans ses recrutements et attirer davantage de femmes vers le métier de pilote, notamment en lien avec le programme dédié de CAE, CAE Women in flight.



(Photo © easyJet)