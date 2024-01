easyJet reste fidèle au LEAP pour équiper les 157 Airbus de la famille A320neo qu'elle a récemment commandés. La low-cost a en effet confirmé qu'elle s'était de nouveau tournée vers CFM International pour fournir les moteurs de ces appareils, ainsi que des moteurs de rechange.



L'accord avec le motoriste franco-américain comprend également un accord pluriannuel de services.



CFM International rappelle qu'easyJet exploite déjà 257 Airbus A320ceo équipés de CFM56-5B et 69 A320neo équipés de LEAP-1A.



La commande d'Airbus avait été confirmée en décembre dernier et porte sur 56 A320neo et 101 A321neo.



(Image © Airbus)