easyJet atterrit à Beauvais

L'aéroport de Beauvais a élargi l'éventail de ses opérateurs le 1er novembre, avec l'arrivée d'easyJet pour des opérations régulières sur la plateforme.



La low-cost britannique va en effet relier l'aéroport picard à Lisbonne trois fois par semaine.



Celui-ci devient par ailleurs le 23e aéroport qu'elle dessert en France.



« Ce développement a été rendu possible par l'obtention de créneaux plus tôt cet été à Lisbonne, l'une des 28 bases d'easyJet en Europe. Avec l'attribution de ces créneaux, easyJet devient cet hiver le premier transporteur entre la France et le Portugal en termes de capacité », commente Bertrand Godinot, directeur easyJet pour la France.



(Photo © Paul Marais-Hayer pour l'aéroport de Beauvais)