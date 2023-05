easyJet achève le déploiement du système AirFi sur toute sa flotte

Air Fi annonce que toute la flotte d'easyJet est désormais équipée de son système portable de connexion.



La société néerlandaise rappelle que la low-cost avait décidé de tester sa solution de streaming en octobre 2022, puis l'avait déployée sur ses flottes immatriculées en Suisse et en Europe. Elle vient désormais d'achever l'équipement de sa flotte immatriculée au Royaume-Uni : ses 327 appareils sont donc équipés.



Tous les passagers peuvent désormais accéder en streaming à des jeux, des informations sur leur voyage et la compagnie, et au catalogue en se connectant en wifi depuis leur téléphone.



(Photo © AirFi)