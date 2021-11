Dubai Airshow : L'Indonésie commande deux Airbus A400M avec des projets pour quatre autres

(Dubai Airshow 2021) Le ministère indonésien de la Défense a signé un accord avec Airbus portant sur l'acquisition de deux A400M, qui deviendra effectif en 2022. L'appareil a été choisi dans une configuration multirôle de ravitaillement et de transport.



L'Indonésie compte sur l'A400M pour améliorer ses capacités tactiques air-air et dans certaines missions critiques comme le largage de parachutistes ou le transport de charges lourdes.



Cet accord s'accompagne d'une lettre d'intention prévoyant l'acquisition de quatre appareils supplémentaires. Il englobe également une suite de services dans la formation et la maintenance.



« Nous envisageons en outre d'acquérir prochainement d'autres A400M équipés de nouvelles capacités, notamment pour les missions de lutte contre les incendies, une capacité importante que nous explorons conjointement avec Airbus. L'A400M deviendra un bien d'utilité publique ainsi que la pièce maîtresse des missions de secours et d'intervention d'urgence, en plus de ses capacités tactiques et air-air », ajoute Prabowo Subianto, ministre de la Défense de l'Indonésie.



