Didier Kayat devient PDG du groupe Daher

Le groupe Daher a annoncé la nomination de Didier Kayat au poste de président du conseil d'administration. Il succède à Patrick Daher, qui occupait cette fonction depuis 2016, et devient donc président-directeur général.



Didier Kayat participe au développement de Daher depuis le début des années 2000 et avait été nommé directeur général en 2016.



« Auprès de moi, Didier a contribué à créer le modèle unique « Industrie et Services » de Daher et assuré le développement de tous les métiers du Groupe : logisticien, équipementier, avionneur et prestataire de services industriels. Ces dernières années, le Groupe a connu une forte croissance et plusieurs acquisitions transformantes dans chacun de ses métiers grâce à son apport », a commenté Patrick Daher.



Olivier Genis, administrateur familial depuis 2020, devient par ailleurs vice-président du Conseil et le soutiendra dans la poursuite des transformations engagées.



(Photo © Daher)