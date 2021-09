DHL Express prolonge un accord avec Atlas Air

Atlas Air a annoncé que son contrat avec DHL Express avait été prolongé, lui permettant de continuer à exploiter vingt avions cargo pour son compte.



DHL Express conservera ainsi les capacités nécessaires pour répondre à la demande en fret express et lié au e-commerce.



Atlas Air continuera de mettre à sa disposition six Boeing 747-8F, deux 747-400F, huit 777-200F et quatre 767-300F.



Les deux sociétés sont partenaires depuis treize ans.



(Photo © Atlas Air)