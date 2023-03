Deux nouvelles nominations au sein de KLM UK Engineering

KLM UK Engineering a annoncé la nomination de Paul Conway au poste de directeur commercial et Martin de Jong à celui de directeur financier.



Le premier a pris ses fonctions au début de l'année, le second les prendra le 3 avril.



Paul Conway avait déjà travaillé pour KLM UK Engineering de 1997 à 2012. Il a ensuite été directeur des ventes au Royaume-Uni de Lufthansa Technik puis directeur général de Qualitair Aviation.



Martin de Jong, ancien consultant senior chez Ernst & Young, était précédemment senior financial business analyst de KLM.



(Paul Conway, nouveau directeur commercial de KLM UK Engineering. Photo © AFI KLM E&M)