Des hélicoptères Airbus H175 pour le NYPD ?

La filiale américaine d'Airbus Helicopters a soumis une offre à la demande du service de police de New York (NYPD) visant à lui fournir deux H175 pour moderniser sa flotte.



Les hélicoptères du NYPD assurent des missions de surveillance, de recherche et le sauvetage, de lutte contre le terrorisme, des évacuations médicales, de la lutte contre les incendies ainsi que les missions spéciales SWAT.



L'hélicoptériste précise qu'outres les spécificités et performance de son hélicoptère biturbine, le H175 dispose d'un système de contrôle de la vitesse du rotor variable, le rendant l'un des plus silencieux dans sa catégorie, un avantage dans une zone aussi densément peuplée que New York.



Le résultat de l'appel d'offres devrait être officialisé un peu plus tard dans l'année.



(Image © Airbus Helicopters)