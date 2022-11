Démarrage du méga-chantier des rénovations des cabines d'Emirates sur un premier Airbus A380

Comme prévu, Emirates a lancé le 1er novembre son programme de rénovation complète des cabines de 120 appareils de sa flotte. Le premier chantier a commencé sur l'A380 immatriculé A6-EVM (MSN 264) dans les installations d'Emirates Engineering à Dubaï.



Le programme de rétrofit concerne 67 A380 et 53 777, les Triple Sept devant être réaménagés après les A380. Emirates Engineering espère conclure l'ensemble du chantier d'ici avril 2025, à raison de quatre appareils remis en service avec leurs modifications chaque mois.



Ce chantier comprend notamment des travaux de modification sur les sièges de classe économique et de classe Affaires (peinture, taille, rembourrage avec de nouveaux coussins et housses). La modernisation des suites de première classe est en revanche confiée à un prestataire. Les panneaux intérieurs, tapis et les escaliers seront également rafraîchis, tandis que la nouvelle cabine Premium Economy sera également installée sur ces appareils.



Pour rappel, les équipes d'ingénierie de la compagnie réalisaient des essais (sur un A380) dès le mois de juillet sur les procédures les plus efficaces de démontage des cabines et la planification de chaque action à réaliser pour installer les nouvelles.



Emirates précise avoir recruté 190 personnes supplémentaires pour ce programme de rénovation, tout en s'engageant auprès de 62 partenaires et fournisseurs qui ont à leur tour embauché des centaines d'autres personnes qualifiées.



