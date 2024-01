Delta opte pour l'Airbus A350-1000

Delta Air Lines a annoncé avoir conclu un accord avec Airbus pour l'achat de 20 A350-1000, avec des options pour 20 autres appareils du même type. Cet accord a été officialisé en marge de la publication des résultats financiers de Delta pour le quatrième trimestre (et pour toute l'année 2023) .



Les livraisons sont programmées à partir de 2026. La compagnie aérienne américaine basée à Atlanta (Géorgie) a également annoncé un accord de service avec Rolls-Royce pour l'entretien de ses futurs moteurs Trent XWB-97.



Delta sera donc la compagnie de lancement de la version la plus capacitaire de la famille de long-courriers de nouvelle génération d'Airbus aux États-Unis. Les nouveaux gros-porteurs seront principalement déployés sur son réseau transpacifique, en particulier depuis son hub de Los Angeles.



« L'A350-1000 sera l'avion le plus gros et le plus performant de la flotte de Delta et il constitue une étape importante pour notre expansion internationale », a déclaré Ed Bastian, le PDG de Delta. « L'avion complète notre flotte et offre une expérience client améliorée, avec davantage de sièges premium et les meilleurs équipements de sa catégorie, ainsi que des capacités de fret étendues » a-t-il ajouté.



La compagnie aérienne américaine est un important opérateur des avions commerciaux d'Airbus, avec plus de 450 de ses appareils actuellement en service et issus de l'ensemble de sa gamme, de l'A220 à l'A350-900 en passant par l'A330neo. Elle détient des commandes pour plus de 200 autres appareils de l'avionneur européen, dont 12 A330-900 et 16 A350-900.



Avec ce nouvel accord, Delta disposera de 64 A350 dans sa flotte à la fin de la décennie (hors options).



(Image © Airbus)