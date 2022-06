Delta Flight Products certifié par la FAA pour produire des pièces PMA

Delta Flight Products (DFP), filiale de Delta Air Lines, a est désormais autorisé à produire et à commercialiser certaines pièces de remplacement par la FAA, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à ses services MRO.



Ces PMA (Parts Manufacturer Approval) sont conçues par outils de conception, réalisation des tests requis et la réalisation de justifications analytiques pour démontrer la navigabilité et la conformité aux exigences applicables.



DFP va ainsi proposer des éléments pour cabine (meubles, équipements de stockage...). DFP est une division de Delta TechOps Services, au même titre que Delta TechOps et Delta Material Services.