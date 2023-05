Delta envisagerait une importante commande de gros-porteurs d'Airbus

Selon les informations de l'agence Bloomberg, Delta Air Lines serait au début de négociations avec Airbus en vue d'acquérir de nouveaux gros-porteurs, des deux modèles disponibles chez l'avionneur, l'A350 et l'A330neo.



Cette commande, encore hypothétique, serait motivée par le maintien de la demande à un niveau élevé et la nécessité de remplacer les appareils les plus anciens de la flotte de la compagnie américaine - notamment les A330-200, une partie des A330-300 et surtout les Boeing 767-300ER et 767-400ER qui ont en moyenne 26 ans.



Cette modernisation a déjà commencé avec l'introduction d'A350 et d'A330-900 (depuis 2017 et 2019 respectivement ), dont elle exploite aujourd'hui 28 et 22 exemplaires. Dix-sept A330-900 et six A350-900 restent à livrer, selon la dernière mise à jour du carnet de commandes d'Airbus.



(Photo © H. Goussé pour Airbus)