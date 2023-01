Delta Air Lines confirme une commande pour 12 Airbus A220

Airbus annonce que Delta Air Lines a converti des options qu'elle détenait sur douze A220-300 supplémentaires. Il s'agit du quatrième renouvellement de contrat pour la famille.



Il porte les engagements du transporteur américain à 45 A220-100 (tous livrés) et 74 A220-300 (dont quatorze sont en service), faisant de lui le plus grand client et opérateur de l'appareil.



Les appareils permettront à Delta de rationaliser davantage sa flotte et seront livrés en 2026 et 2027.



(Photo © Airbus)