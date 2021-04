De nouvelles restrictions sur les voyages attendues

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé que de nouvelles restrictions de voyage seraient présentées le 19 avril, à la suite de la suspension des vols entre la France et le Brésil.



Le gouvernement souhaite en effet adopter une « stratégie cohérente » à ce sujet plutôt que de prendre des décisions dans l'urgence.



Il annonce donc « des mesures plus robustes » envers les pays où un variant problématique a été détecté ou qui connaissent une forte aggravation de l'épidémie.



Il faut s'attendre à « des restrictions supplémentaires pour les déplacements » et à « des mesures plus contraignantes à l'isolement ».