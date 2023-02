De nouvelles commandes d'A400M en préparation

On le sait, la Royal Air Force a besoin d'Airbus A400M supplémentaires. Le ministère britannique de la Défense (MOD) avait révélé il y a tout juste un an que les 22 Airbus A400M commandés pour les besoins du Royaume-Uni n'étaient pas suffisants, avec la mention d'une future acquisition auprès d'Airbus DS dans un rapport dressant la feuille de route des équipements de défense requis pour les 10 prochaines années.



Un rapport du National Audit Office (NAO) avait cependant freiné les ambitions de la RAF en novembre dernier, jugeant l'acquisition de nouveaux A400M « inabordable » alors que la situation économique du pays se dégradait. Mais de hauts responsables de la défense britannique ne sont pas de cet avis, d'autant que la flotte de C-130J Hercules est sur le départ à partir de cet été, avec un impact opérationnel important qui se dessine. Selon Mike Wigston, chef d'état-major de la RAF, ce sont finalement six avions de transport A400M qui seraient ainsi commandés avant l'année 2030.



La Royal Air Force a mis en service ses premiers Atlas C.1 en 2014. La quasi-totalité des 22 exemplaires commandés a été livrée (un dernier exemplaire attendu prochainement). Les besoins initiaux de la RAF étaient de 25 exemplaires, mais trois exemplaires avaient été annulés en 2010 pour combler les dépassements des coûts du programme.



Mais la question se pose aussi en France, alors que l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) a réceptionné son 20e exemplaire sur les 25 exemplaires contractualisés dans le cadre de la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025. Le dernier exemplaire de l'AAE a d'ailleurs vu sa livraison anticipée de trois ans dans le cadre du plan de soutien de l'industrie aéronautique. Les besoins initiaux français étaient de 50 exemplaires fermes.



Les arbitrages liés à la définition de la future loi de programmation militaire 2024-2030, qui s'accompagnera d'une augmentation significative du budget des armées (400 milliards d'euros étalés sur 7 ans), vont être intéressants. D'ailleurs, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a déjà prévenu fin janvier que de nouveaux A400M viendraient dans la LPM 2024-2030.



(Photo © Airbus)