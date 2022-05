Dassault dévoile la Falcon Privacy Suite pour les très longs vols

Les suites privatives, comme on peut en trouver sur les avions commerciaux long-courriers en Première classe, arrivent peut-être aussi sur la gamme d'avions d'affaires Falcon de Dassault Aviation.



L'avionneur a dévoilé au salon EBACE à Genève un concept de siège-lit baptisé Falcon Privacy Suite qui permettra d'offrir « plus d'espace personnel, plus de tranquillité et un sommeil plus confortable et reposant sur les longs vols », en comparaison avec les traditionnels fauteuils de type club qui pourraient finalement s'apparenter à des « recliner ».



Le concept est a été breveté et ne pourra être disponible que sur les jets d'affaires de la gamme Falcon. Il est le fruit d'une collaboration de deux ans entre les designers du Studio Design Falcon et le bureau d'études de Dassault Aviation.



L'avionneur précise que cette suite privative comprend un siège à commande électrique pouvant se transforme en lit de type full-flat de plus de 2 mètres de longueur, une cloison à mi-hauteur réglable et des rangements. Un écran 4K de 24 pouces connecté au système de cabine de l'avion et à ses diverses options de divertissement est également présent. À noter que le siège inoccupé lui faisant face peut être utilisé comme un ottoman par un autre passager, par exemple lors d'un repas. La suite dispose par ailleurs de son propre éclairage d'ambiance et d'une lampe de lecture.



La Falcon Privacy Suite sera initialement proposée pour les Falcon 6X et Falcon 8X.



(Photo © Dassault Aviation)