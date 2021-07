Dassault Aviation : le premier Rafale grec est livré

Dassault Aviation vient de livrer ce jour un premier Rafale à la Grèce lors d'une cérémonie organisée au Centre d'Essais en Vol de Dassault Aviation à Istres, en présence d'Éric Trappier, le PDG de l'avionneur et de Nikolaos Panagiotopoulos, le ministre grec de la Défense nationale. La Hellenic Air Force (HAF) devient ainsi de fait la cinquième armée de l'air au monde à disposer du chasseur multirôle français.



« Après le Mirage F1 en 1974, le Mirage 2000 en 1985 et le Mirage 2000-5 en 2000, le Rafale porte fièrement les couleurs de l'armée de l'air grecque. Le Rafale est un changeur de jeu stratégique pour la HAF et jouera un rôle actif en assurant le leadership de la Grèce en tant que grande puissance régionale. Je tiens à réaffirmer notre engagement total pour le succès du Rafale en Grèce », a déclaré à cette occasion Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.



La Grèce avait décidé d'équiper son armée de l'air de 18 Rafale (6 appareils neufs et 12 exemplaires prélevés dans la flotte de l'Armée de l'Air et de l'Espace) l'année dernière suite à la dégradation de ses relations avec Ankara (conflit de délimitation maritime en Méditerranée orientale). Le contrat, valorisé à 2,5 milliards d'euros, avait été finalisé en janvier dernier. Ce premier Rafale grec est issu de la flotte française (standard F3).



L'avionneur français précise qu'un premier groupe de pilotes de l'armée grecque, déjà formés depuis plusieurs mois par l'Armée de l'Air et de l'Espace française, et 50 techniciens HAF vont rejoindre son Centre d'Entraînement à la Conversion (CTC) à Mérignac. Ce premier appareil, tout comme les cinq suivants vont participer à la formation des pilotes et techniciens en France avant d'être déployés sur la base aérienne de Tanagra, près de Thèbes.



(Photo © Dassault Aviation - C. Cosmao)