Daher renforce encore sa position dans la production d'aérostructures en Amérique du Nord

Daher a finalisé le rachat d'une usine d'assemblage d'aérostructures métalliques et composites auprès de l'industriel américain Triumph le 1er juillet. Ce site est reconnu pour ses capacités d'assemblage de grandes aérostructures complexes métalliques et composites, telles que les ailes et les fuselages. Il emploie 400 salariés. Daher était en en négociation finale avec le groupe Triumph au sujet de l'acquisition d'une unité de production depuis le début de l'année.



« Avec l'usine de Stuart, Daher atteint une taille critique essentielle dans le secteur des aérostructures, tout en développant significativement son implantation globale en Amérique du Nord », a déclaré dans un communiqué Didier Kayat, le Directeur général de Daher. « C'est un élément crucial du plan stratégique à long terme de Daher, qui renforce davantage encore notre capacité à répondre aux demandes de la chaîne d'approvisionnement alors que le secteur aéronautique poursuit son rebond » a-t-il ajouté.



Cette activité vient désormais s'ajouter aux diverses implantations de Daher en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou au Mexique. Pour rappel, les activités nord-américaines de Daher comprennent la construction des avions utilitaires Kodiak à Sandpoint (Idaho), un site de services pour la famille d'avions TBM à Pompano Beach (Floride), une activité logistique en soutien des chaînes d'assemblage des avions commerciaux Airbus à Mobile (Alabama), des activités de logistique et d'assemblage au Canada, un site fabrication de pièces composites à Nogales (Mexique) et enfin un pôle de logistique et de services à Querétaro (Mexique) qui fournit Airbus pour la production d'aérostructures.



Trumph annonce pour sa part que cette cession a libéré 104 millions de dollars d'obligations d'avance client.



Daher précise enfin que acquisition vient compléter les compétences historiques de Daher en tant que concepteur, fabricant, installateur et réparateur d'aérostructures intégrant divers matériaux, notamment des composites thermoplastiques et autres matériaux de pointe.



(Photo © Daher)