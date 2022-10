Corée du Sud : Les programmes d'hélicoptères LCH/LAH d'Airbus et KAI avancent et se multiplient

Airbus Helicopters et Korea Aerospace Industries (KAI) annoncent avoir livré le premier hélicoptère civil léger (LCH) à un opérateur coréen. Gloria Aviation utilisera cette lointaine variante du H155 Dauphin configuré pour des services médicaux d'urgence (EMS) dans la région de Jeju. Cette livraison fait suite à la certification de l'appareil en septembre.



« KAI est un partenaire de longue date d'Airbus sur plusieurs programmes stratégiques de développement d'hélicoptères. Nous sommes heureux de célébrer cette première livraison du LCH qui, avec la prochaine qualification du LAH, ouvrira un nouveau chapitre de notre partenariat alors que nous entrons dans la phase de production en série », a déclaré Bruno Even, le PDG d'Airbus Helicopters.



Les programmes LCH (Light Civil Helicopter)/LAH (Light Armed Helicopter) avaient été lancés en 2015 pour répondre aux besoins spécifiques de la Corée du Sud. La version militaire doit quant à elle être qualifiée dans les prochaines semaines, la DAPA (Defense Acquisition Program Administration) prévoyant d'en acquérir au moins 200 exemplaires pour les besoins de la ROKA (Republic of Korea Army) dans le cadre du remplacement de ses MD500 Defender et AH-1S Cobra.



Airbus Helicopters vient d'ailleurs de préciser que plus de 250 kits ont été livrés à KAI à ce jour pour la production des hélicoptères à Sacheon, avec de nouvelles commandes en perspective. KAI a d'ailleurs dévoilé en septembre une nouvelle variante du LAH baptisée LUH (Light Utility Helicopter) et particulièrement orientée vers les opérations spéciales.



Pour rappel, le LCH et les LAH sont tous deux motorisés par Safran Helicopter Engines, avec l'Arriel 2C2 pour le premier et l'Arriel 2L2 (un dérivé du 2N) pour le second, en coopération avec Hanwha Techwin.



(Photo © Airbus Helicopters)