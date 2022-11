Collins Aerospace signe avec PTDI pour moderniser les C-130H de l'armée indonésienne

Collins Aerospace a signé un contrat avec l'industriel étatique PT Dirgantara Indonesia (PTDI) en vue de la modernisation d'un total de 11 avions C-130H Hercules de l'armée de l'air indonésienne (TNI-AU). Il s'agit cette fois de la Phase 2 de ce projet de modernisation des avions de transport tactique indonésien qui avait été annoncé il y a tout juste un an avec GMF AeroAsia.



L'équipementier américain agira en tant que sous-traitant de PTDI pour la modernisation du poste de pilotage des appareils, en fournissant notamment sa suite avionique digitale Flight2. Selon Collins Aerospace, les C-130H de l'armée de l'air indonésienne seront ainsi en conformité avec les normes les plus récentes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), tout en lui conférant un avantage tactique dans les opérations militaires.



L'équipementier rappelle aussi qu'il a déjà livré plus de 1 100 suites avioniques Flight2 pour moderniser des avions et hélicoptères militaires, notamment les KC-135, KC-10, C-130, P-3, C-2A, E-2C et E-3.



Pour rappel, les 14 C-130H de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) seront également équipés de cette suite avionique, avec deux avions déjà modifiés qui seront bientôt remis en service.



(Photo © TNI-AU)