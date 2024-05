Collins Aerospace remporte un Crystal Cabin Award pour ses structures STARLight

(AIX 2024) Collins Aerospace a remporté le prix Crystal Cabin dans la catégorie « Matériaux et composants » pour sa technologie STARLight.



Les structures STARLight sont des structures ultralégères, solides et durables qui peuvent trouver de multiples utilisations en cabine (sièges, cuisines, monuments, toilettes, revêtements).



Conçues à l'aide d'outils avancés de conception des composites, produites avec des techniques de fabrication automatisées et utilisant des matériaux renouvelables, elles sont plus fines et plus légères que les panneaux traditionnels en nid d'abeille mais aussi plus résistantes grâce à leur renforcement par des raidisseurs épousant la forme du produit final.



Leur assemblage peut se passer de tissu pré-imprégné, d'adhésifs et de collage, ce qui réduit la masse de la structure, les déchets en production et les besoins énergétiques liés à la fabrication.



(Photo © Collins Aerospace)