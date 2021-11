Collins Aerospace participe au développement de pièces composites pour la future génération d'avions commerciaux

Collins Aerospace mène une équipe de partenaires au Royaume-Uni dans le cadre de l'initiative Next Generation of Complex Composite Components (NGC3). Ce programme est soutenu par l'Aerospace Technology Institute (ATI).



Collins Aerospace, Composite Integration, Crompton Mouldings et Bitrez ont ainsi reçu une subvention de 3,6 millions de dollars sur quatre ans pour développer en collaboration des pièces composites complexes de nouvelle génération, en mettant l'accent sur la simplification de systèmes, la réduction du poids et la compétitivité.



L'équipementier américain précise ainsi que l'équipe développera une technologie de composants composites intégrée à destination des futurs avions commerciaux qui comporteront des ailes composites plutôt que métalliques.



Selon Collins, ces appareils auront besoin de circuits carburant complexes, d'arbres de transmission intégrés flexibles et de réservoirs sous pression tressés qui nécessiteront des innovations technologiques comme les systèmes de résine sur mesure, le tressage avancé et le moulage par transfert de résine (RTM).



« Non seulement de nouvelles technologies sont nécessaires pour prendre en charge les avions de nouvelle génération, mais également de nouveaux processus qui permettent une fabrication en grand volume en utilisant des niveaux d'automatisation accrus », a déclaré Ed Dryden, vice-président Actuation Systems pour Collins Aerospace.



Collins Aerospace soutient l'initiative NGC3 depuis son site Actuation Systems de Banbury, près d'Oxford, avec une nouvelle machine de tressage et des équipements RTM.



(Photo © Collins Aerospace)