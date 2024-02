(Singapore Airshow) Collins Aerospace (groupe RTX) a été sélectionnée par Air India pour lui fournir une gamme complète d'équipements avioniques destinée à sa flotte croissante de Boeing 737 MAX.



L'accord a été annoncé lors du salon aéronautique de Singapour. Il comprend des équipements de communication, de navigation, de surveillance et des capteurs de données.



Air India a également choisi le radar météorologique MultiScan ThreatTrack de Collins Aerospace pour équiper ses nouveaux monocouloirs.



Le groupe Air India a commandé 190 737 MAX l'année dernière, un contrat qui s'accompagne d'options pour 50 autres exemplaires du même type et qui figure dans les 470 nouveaux avions commerciaux contractualisés auprès de Boeing et Airbus pour répondre aux nouvelles grandes ambitions du groupe Tata dans le transport aérien.



Air India Express a déjà réceptionné 13 737-8.



(Photo © Collins Aerospace)