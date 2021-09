Collins Aerospace étend un accord avec Ameco pour le soutien de la flotte d'Air China

Collins Aerospace a étendu un accord de soutien sur site de 10 ans avec Ameco pour la flotte d'Air China. L'accord ajoutera la prise en charge des générateurs à entraînement intégré (IDG) de Collins ainsi que d'autres générateurs pour plusieurs types avions, notamment le 787, l'A320neo, l'A350 et l'ARJ21.



Avec ce contrat étendu, Collins Aerospace étendra ses services de gestion des stocks sur site à toutes les capacités IDG et générateurs d'Ameco. L'équipe mondiale de la chaîne d'approvisionnement du marché secondaire de Collins assurera également la gestion des stocks sur site, offrira des prévisions prédictives de pièces, gérera la disponibilité et la distribution des pièces et fournira un support technique 24h/24 et 7j/7.



« La bonne coopération avec Collins Aerospace dans le passé nous a donné la confiance nécessaire pour amener notre coopération à un nouveau niveau. Cet accord élargi s'appuie sur une relation de plus de 10 ans entre les deux sociétés. En travaillant avec Collins Aerospace, nous espérons fournir à nos clients des services MRO de meilleure qualité et un cycle de réparation plus court », a déclaré ZHU Xiao, directeur du marketing chez Ameco.



En mai dernier, Collins Aerospace a également étendu un accord de soutien de 10 ans avec Ameco concernant des systèmes avioniques présents à bord de tous les avions Boeing et Airbus d'Air China, et a ajouté un volet support pour les capteurs et les équipements de protection incendie.



Implantée à Pékin, la société MRO Ameco (Aircraft Maintenance & Engineering Corporation) est une joint-venture formée par Air China (75%) et Lufthansa (25%).



(Photo © Collins Aerospace/Ameco)