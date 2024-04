Collins Aerospace enrichit sa plateforme prédictive Ascentia

(MRO Americas) Collins Aerospace (groupe RTX) annonce l'introduction de deux mises à niveau majeures pour sa plateforme digitale Ascentia.



La première concerne l'application « Repeaters » qui permet aux opérateurs de prendre des mesures correctives en temps réel pour les erreurs de saisie de données, améliorant la gestion proactive et la prise de décision.



La seconde concerne l'application « Aircraft Health Monitoring » qui fournit aux opérateurs des informations complètes sur l'état de santé de leur flotte, agrégeant les données dans un tableau de bord facile à utiliser pour une meilleure conscience de la situation et une meilleure planification stratégique.



Pour rappel, Ascentia fournit aux opérateurs des informations sur les performances de leur flotte, les aidant à aborder proactivement les problèmes et à optimiser les performances. Grâce à ses capacités prédictives, Ascentia exploite les données des capteurs présents sur leurs appareils pour anticiper les événements futurs et atténuer préventivement les risques.



(Capture © Collins Aerospace)