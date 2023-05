Collins Aerospace dévoile son nouveau système de communication satellitaire Iridium Certus 700

L'équipementier américain Collins Aerospace (groupe Raytheon Technologies) a profité de la convention EBACE à Genève pour présenter son nouveau SATCOM Iridium Certus 700 IRT NX. Cette solution, qui se base sur la connectivité en bande L proposée par Iridium avec une constellation de plus de 66 satellites, promet des débits pouvant aller jusqu'à 704 Kbps.



Bombardier sera par ailleurs le client de lancement du nouveau SATCOM en venant équiper tous ses Challenger 3500 en standard. Cet appareil de la catégorie des jets « mid-size » est entré en service en septembre dernier, venant succéder au Challenger 350.



« La nouvelle solution Iridium SATCOM de Collins Aerospace procurera aux exploitants de Challenger 3500 de plus hautes vitesses de transmission des données, un plus faible poids et une plus petite empreinte d'antenne que ceux des systèmes SATCOM des générations précédentes, ce qui permettra de réduire la traînée et l'utilisation d'énergie tout en fournissant des services de connectivité plus efficaces aux passagers en cabine » a déclaré dans un communiqué Nate Boelkins, vice-président directeur général, Avionique d'affaires et régionale de Collins Aerospace.



L'avionneur canadien proposera aussi le nouveau système de communication de Collins Aerospace en retrofit pour ses Challenger 300 et Challenger 350, une installation qui pourra être réalisée dans son réseau mondial de centres de service.