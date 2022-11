Chromalloy cède Malichaud Atlantique à Aciturri

Chromalloy a décidé de vendre sa filiale française Malichaud Atlantique à Aciturri Aeronautica (Aciturri), groupe familial espagnol spécialisé dans la production d'aérostructures et de composants de moteurs aéronautiques. Cette transaction, dont le montant n'a pas été communiqué, a été conseillée par la banque d'investissement Alantra.



Fondée à Rochefort (Charente-Maritime) en 1990, Malichaud Atlantique est l'un des acteurs majeurs de la fabrication d'aubes de turbines, notamment pour les programmes LEAP, CFM-56 ou TP400. Reconnue pour son expertise, et maîtrisant la totalité du processus industriel allant de l'usinage jusqu'aux traitements thermiques et thermochimiques, Malichaud emploie près de 250 salariés.



Aciturri va ainsi s'appuyer sur l'expertise et le savoir-faire de la société française pour créer un acteur européen majeur sur le marché des moteurs. Le groupe espagnol a d'ailleurs récemment créé une division moteurs et il souhaite capitaliser sur le savoir-faire de Malichaud en matière de technologies des composites et des métaux pour accélérer l'intégration du carbone dans, et autour des moteurs.



Pour rappel, le groupe américain Chromalloy est lui même un leader mondial dans la fabrication et la commercialisation de composants de moteurs sur le marché de la première monte ainsi que pour le marché MRO.



Malichaud Atlantique va désormais adopter la marque d'entreprise Aciturri et ses services seront commercialisés sous la marque Aciturri Aeroengines.



(Photo © Malichaud Atlantique)