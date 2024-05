Christian Ceruti devient directeur commercial et développement de Tarmac Aerosave

Tarmac Aerosave annonce la nomination de Christian Ceruti au poste de directeur commercial et développement. Il a pris ses fonctions le 2 mai. Il succède à Frédéric Denise, qui a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière.



Bénéficiant d'une expérience de plus de trente ans dans la maintenance aéronautique, Christian Ceruti a été responsable du support client puis responsable commercial en charge de l'Europe chez AFI KLM E&M, avant de prendre la tête de la représentation Air France chez Airbus. Il a intégré les équipes de Tarmac Aerosave en 2014.



Au sein de la société, il a permis l'extension du portefeuille de clients et de la gamme de services, permettant notamment de faire de Tarmac Aerosave un atelier multi-services réalisant aussi bien du stockage et du recyclage d'avions (l'activité originelle) que de la maintenance et des transitions (l'essentiel de l'activité aujourd'hui).



Alors que la demande de remises en vol est soutenue et que la tension de la chaîne d'approvisionnement persiste et amplifie les besoins de sorties de stockage, Christian Ceruti et ses équipes devront rationaliser ces flux pour assurer la satisfaction des clients sans négliger la recherche de nouveaux contrats de maintenance.



(Photo © Tarmac Aerosave)