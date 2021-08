Cathay Pacific toujours dans une situation financière très difficile

Cathay Pacific reste dans le rouge mais a considérablement contenu sa saignée financière, grâce une réduction drastique des effectifs et une forte demande de l'activité cargo qui représente désormais 80% de ses revenus.



La compagnie hongkongaise a publié une perte de 972 millions de dollars au cours du premier semestre contre 1,3 milliard de dollars un an plus tôt.



L'année 2021 continue toutefois d'être la « période la plus difficile » des 70 ans d'histoire de la compagnie aérienne, mais les progrès en matière de vaccination sont encourageants pour le secteur, selon les déclarations de son président, Patrick Healy.



Cathay Pacific n'a transporté que 157 000 passagers au cours du premier semestre de l'année, soit 96% de moins en glissement annuel. La compagnie espère opérer jusqu'à 30% de sa capacité de transport de passagers pré-pandémie d'ici le quatrième trimestre de cette année, une projection qui reste cependant tributaire de la levée des restrictions sanitaires mondiales et en particulier en Asie du Sud-est.



Coté filiales, la low-cost HK Express a vu perte s'aggraver pour atteindre 125 millions de dollars. L'unité fret, quant à elle, a connu une embellie avec un bénéfice après impôts de 48 millions de dollars (+3%).



