Cargolux remplacera ses Boeing 747-400F par des 777-8F

(Farnborough 2022) Cargolux a annoncé qu'elle avait choisi le Boeing 777-8F pour remplacer sa flotte de 747-400F dans les prochaines années.



L'appareil a une capacité et un rayon d'action proches de ceux du Jumbo jet et promet une consommation et des coûts réduits de 30% et 25% respectivement.



« En choisissant notre tout dernier avion-cargo comme solution privilégiée, Cargolux poursuit sa longue histoire avec Boeing, en intégrant le 777-8F de manière harmonieuse dans les opérations de fret de la compagnie aérienne, composées exclusivement de 747 », a commenté Stan Deal, président de Boeing Commercial Airplanes.



Cargolux exploite en effet une trentaine de 747-400 et 747-8 cargos.



