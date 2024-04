CALC a livré deux Boeing 787 au groupe Lufthansa pour Austrian

China Aircraft Leasing Company (CALC) a récemment livré deux Boeing 787-9 Dreamliner au groupe Lufthansa. Il s'agit du premier accord de leasing entre les deux parties.



Ces appareils sont destinés à Austrian Airlines et constituent les deux premiers Dreamliner de la compagnie aérienne autrichienne sur les onze attendus. Ils subiront quelques modifications et recevront leur livrée avant d'entrer en service au printemps, initialement sur des vols de familiarisation des équipages en Europe.



Ces deux appareils étaient précédemment loués par la compagnie aérienne vietnamienne Bamboo Airways, qui a cessé ses opérations long-courriers en octobre dernier. Âgés de quatre ans et motorisés par des GEnx, ces 787 ont été rapidement remis sur le marché par CALC et ont ainsi constitué une réelle opportunité pour Austrian qui aligne une flotte vieillissante de 767-300ER (3) et de 777-200ER (6).



La flotte long-courrier d'Austrian ne sera constituée que de 787 à horizon 2028. À noter que 5 appareils sur les 9 restants proviendront directement de la flotte de Lufthansa. Il s'agit de la sous-flotte constituée de ses cinq premiers Dreamliner livrés à partir d'août 2022 à la compagnie allemande, et issue d'une commande additionnelle favorisée par des annulations d'autres compagnies aériennes auprès de Boeing.



Les premiers 787-9 d'Austrian desserviront régulièrement New York (JFK) à partir du 15 juin, ainsi que Chicago à partir du 1er juillet.



(Image © Austrian Airlines)