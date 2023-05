CAE va poser un centre de formation pour l'aviation d'affaires à Vienne

Le géant canadien CAE va implanter un nouveau centre de formation de pilotes d'avions d'affaires en Europe.



Ce centre sera positionné à Vienne (Autriche) et entrera en service au second semestre 2024, venant étendre le réseau mondial de formation aéronautique de CAE au coeur de l'Europe centrale.



Il disposera par ailleurs du tout premier simulateur de vol FFS pour le Global 7500 de Bombardier en Europe.



« CAE Vienne est un autre exemple des investissements importants que nous faisons pour rapprocher la formation pour l'aviation d'affaires de l'endroit où nos clients exploitent leurs appareils » a annoncé Nick Leontidis, président de groupe, Aviation civile à CAE.



Le futur centre de formation de Vienne s'étalera sur une superficie de 8 000 m2 et accueillera initialement six simulateurs FFS, avec un potentiel de trois simulateurs supplémentaires.



(Photo © CAE)