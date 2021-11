Brussels Airlines dévoile une nouvelle identité visuelle

Le transporteur national de Belgique entame un nouveau chapitre de son histoire avec un nouveau logo, une nouvelle livrée avion et de nouvelles couleurs. Ce changement d'identité visuelle intervient alors que la compagnie se tourne désormais vers l'avenir avec des investissements stratégiques dans l'amélioration de l'expérience client, dans les nouvelles technologies, la numérisation, les nouvelles méthodes de travail et le développement personnel de ses employés.



Un premier appareil repeint, un A319, était présenté à Zaventem le 18 novembre.

« Nous voulons marquer clairement le début du nouveau Brussels Airlines. Pour nos clients, qui méritent le meilleur, mais aussi pour nos employés, qui sont engagés dans la transformation que nous amenons et à laquelle ils contribuent chaque jour. C'est pourquoi nous vous présentons aujourd'hui la traduction visuelle de notre nouveau départ » a annoncé Peter Gerber, le PDG de Brussels Airlines.



« Nous nous transformons en une nouvelle compagnie, avec de nouveaux intérieurs de cabine, des processus numérisés, un renouvellement de la flotte avec des A320neo en route, et bien d'autres projets à venir » a ajouté Michel Moriaux, Head of Marketing de Brussels Airlines.



Brussels Airlines précise aussi que la nouvelle livrée sera déployée de façon très progressive sur les appareils de sa flotte, car souhaitant mettre l'accent les coûts et la durabilité. Les avions ne seront donc « pas repeints avant leur date d'échéance, afin de ne pas gaspiller d'argent, de ressources ou de peinture ».



Pour rappel, la compagnie belge du groupe Lufthansa emploie actuellement près de 3100 salariés pour une flotte de 38 appareils.



(Photo © Brussels Airlines)