Brussels Airlines approuve l'intégration de deux Airbus A320neo supplémentaires

Le conseil d'administration de Brussels Airlines a approuvé l'intégration de deux Airbus A320neo supplémentaires dans la flotte - issus du carnet de commandes du groupe Lufthansa.



Les appareils devraient être mis en service en 2024, suivant les trois qui doivent être intégrés en 2023. Ils remplaceront deux A319 actuellement en service.



Brussels Airlines actionne ainsi l'un des leviers les plus immédiats dont elle dispose pour améliorer l'efficacité de ses opérations, tout en augmentant ses capacités.



Elle précise par ailleurs qu'elle intégrera quatre avions supplémentaires pour soutenir une croissance de 10 % sur le marché européen durant l'été 2023. Parmi eux se comptent deux A320, qui sont appelés à rester dans la flotte, et deux CRJ900 qui seront opérés par CityJet sur des routes secondaires.



Brussels Airlines va donc devoir recruter. Elle cherche 20 pilotes et 90 membres d'équipage de cabine dans les mois à venir, pour les former d'ici l'été. Elle souhaite également intégrer 30 techniciens et ingénieurs, environ 50 employés à l'aéroport et 40 postes commerciaux et de support.



(Photo © Brussels Airlines)