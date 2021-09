British Airways lance un programme spécial durabilité

British Airways a lancé un nouveau programme BA Better World, devant renforcer son engagement et ses actions en faveur d'une aviation décarbonée. Le symbole de ce programme est un Airbus A320neo qui a été repeint à des couleurs devant évoquer l'écologie.



Mais British Airways a également conclu un partenariat avec bp lui permettant de sécuriser suffisamment de carburant durable d'aviation (SAF) pour alimenter tous ses vols entre Londres (City, Heathrow et Gatwick), Edimbourg et Glasgow durant la COP 26 (qui se tient au Royaume-Uni en novembre).



Par ailleurs, elle offre désormais la possibilité à ses passagers d'acheter du carburant durable d'aviation pour réduire leur empreinte écologique, via le programme Pure Leapfrog. Cette initiative s'ajoute à la possibilité qu'ils ont déjà de compenser leur vol.



British Airways rappelle par ailleurs qu'elle s'est fixé comme objectif, au sein du groupe IAG, de couvrir 10% de ses besoins en carburant avec des SAF d'ici 2030.



