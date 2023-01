Brésil : Airbus rachète la totalité d'Helibras

Airbus Helicopters a pris le contrôle total de sa filiale brésilienne Helibras (Helicópteros do Brasil S.A.) en rachetant la participation de 15,51% que détenait l'État de Minas Gerais.



La transaction a été conclue le 20 janvier et est valorisée à 95 millions de Réals (17 millions d'euros).



Le désengagement de cet État fédéral s'inscrit dans le cadre d'une réévaluation de son portefeuille d'actifs regroupés au sein de la société publique Minas Gerais Development Company (Codemge).



Helibras, seul constructeur d'hélicoptères en Amérique latine, restera implanté à Itajubá et continuera à produire ses hélicoptères pour les marchés civil et militaire.



(Photo © Helibras)