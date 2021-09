Breeze Airways commande vingt Airbus A220 supplémentaires

Breeze Airways a décidé d'augmenter sa commande d'Airbus A220-300. Elle a en effet signé une nouvelle commande avec l'avionneur européen pour acquérir une vingtaine d'appareils supplémentaires.



Ceux-ci figuraient déjà au carnet de commandes mais leur cliente n'avait pas été identifiée. Ils portent à 80 le nombre d'exemplaires d'A220-300 commandés par la jeune compagnie américaine.



Le premier appareil vient de sortir de l'atelier de peinture de Mobile, ce qui a été l'occasion pour Airbus et Breeze Airways de dévoiler sa livrée. Il sera livré au quatrième trimestre pour une mise en service au deuxième trimestre 2022.



Airbus souligne que les appareils de Breeze seront assemblés en Alabama et livrés au rythme d'environ un par mois durant plus de six ans.



Breeze est déjà opérationnelle, ayant lancé ses opérations en mai. Elle exploite actuellement une flotte de treize Embraer E190 et E195, acquise en leasing auprès de NAC et Azul.



(Photo © Airbus)