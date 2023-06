Bourget 2023 : Sonaca signe avec Airbus le « plus gros contrat de son histoire »

Le moins que l'on puisse dire c'est que le groupe belge Sonaca n'est pas revenu les mains vides du salon du Bourget. La société aéronautique implantée à Charleroi est ainsi devenue le fournisseur officiel des volets de bord de fuite du nouvel A321XLR d'Airbus, et a étendu des contrats existants pour les becs mobiles des appareils des familles A320 et A350.



Ces trois contrats combinés représentent « le plus important succès commercial jamais signé pour Sonaca ».



Le groupe wallon précise aussi qu'il s'appuiera sur 3 de ses sites industriels pour la fourniture de ses équipements : son site principal de Belgique, celui de sa filiale Sobraer à São José dos Campos (Brésil) et celui de Sonaca Aerospace Transilvania à Cluj-Napoca (Roumanie).



« Ce nouveau partenariat marque une étape importante dans notre relation avec Airbus. Nous sommes partenaires depuis près de 40 ans et je suis ravi de voir notre collaboration atteindre de nouveaux sommets pour la prochaine décennie », a déclaré à cette occasion Yves Delatte, le PDG de Sonaca.



Pour rappel , les volets de bord de fuite de l'A321XLR sont différents de ceux qui équipent les traditionnels A321/A321neo, Airbus ayant préféré des volets simple fente pour gagner en masse.



Cette nouvelle variante de l'A321neo disposera d'un rayon d'action de 4700 nautiques (8700 kilomètres) avec plus de 200 passagers et leurs bagages, soit l'équivalent de 11 heures de vol. Sa mise en service est attendue pour le deuxième trimestre 2024.



(Photo © Sonaca)